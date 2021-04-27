Избраны председатель, зампредседателя и секретари ЦИК Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.
Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены организационные вопросы. Мазахир Панахов вновь избран председателем Центризбиркома.
Ровзат Гасымов вновь избран заместителем председателя, Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов вновь избраны секретарями ЦИК.
15.56
Сегодня проходит первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.
Как сообщает Report, на заседании рассматриваются организационные вопросы.
В ходе заседания члены ЦИК также изберут председателя и секретаря комиссии.
На пост председателя была выдвинута кандидатура Мазахира Панахова, на пост секретаря - Арифы Мухтаровой и Микаила Рагимова.