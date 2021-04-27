Избраны председатель, зампредседателя и секретари ЦИК Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

На заседании были рассмотрены организационные вопросы

Сегодня состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены организационные вопросы. Мазахир Панахов вновь избран председателем Центризбиркома.

Ровзат Гасымов вновь избран заместителем председателя, Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов вновь избраны секретарями ЦИК.

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Сегодня проходит первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании рассматриваются организационные вопросы.

В ходе заседания члены ЦИК также изберут председателя и секретаря комиссии.

На пост председателя была выдвинута кандидатура Мазахира Панахова, на пост секретаря - Арифы Мухтаровой и Микаила Рагимова.