Избраны новые члены Общественного совета при ANAMA

Состоялось голосование представителей гражданского общества по выбору членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Состоялось голосование представителей гражданского общества по выборам членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Членами Общественного совета были избраны два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, - Мирзоев Умуд Рагим оглу (Международный фонд Евразийской прессы) и Гасымов Рей Керим оглу (Общественное объединение "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане").

"Поскольку Общественный совет при ANAMA должен функционировать в составе семи человек, 26 августа с 10:00 до 13:00 в головном офисе Агентства (Адрес: улица Ибрагимпаши Дадашова, 260, AZ1108, Баку) будут проведены повторные выборы на пять вакантных мест", - отмечается в сообщении.