Избраны новые члены Общественного совета при ANAMA 

Состоялось голосование представителей гражданского общества по выборам членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Членами Общественного совета были избраны два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, - Мирзоев Умуд Рагим оглу (Международный фонд Евразийской прессы) и Гасымов Рей Керим оглу (Общественное объединение "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане").
"Поскольку Общественный совет при ANAMA должен функционировать в составе семи человек, 26 августа с 10:00 до 13:00 в головном офисе Агентства (Адрес: улица Ибрагимпаши Дадашова, 260, AZ1108, Баку) будут проведены повторные выборы на пять вакантных мест", - отмечается в сообщении.