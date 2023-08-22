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Избраны новые члены Общественного совета при ANAMA 

Избраны новые члены Общественного совета при ANAMA  Состоялось голосование представителей гражданского общества по выбору членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 20:10
Избраны новые члены Общественного совета при ANAMA 

Состоялось голосование представителей гражданского общества по выборам членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Членами Общественного совета были избраны два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, - Мирзоев Умуд Рагим оглу (Международный фонд Евразийской прессы) и Гасымов Рей Керим оглу (Общественное объединение "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане").

"Поскольку Общественный совет при ANAMA должен функционировать в составе семи человек, 26 августа с 10:00 до 13:00 в головном офисе Агентства (Адрес: улица Ибрагимпаши Дадашова, 260, AZ1108, Баку) будут проведены повторные выборы на пять вакантных мест", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA yanında İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

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