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    Избран председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма

    Состоялось первое заседание Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Совета попечителей (СП) Бакинского международного центра мультикультурализма.

    Как сообщает Report, на заседании, в котором приняли участие большинство членов Совета, прошли обсуждения в связи с выборами председателя и предстоящей деятельностью СП.

    Члены Совета в своих выступлениях выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им большое доверие, а также выдвинули кандидатуру на пост председателя СП.

    Участники заседания единогласно избрали государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академика Камала Абдуллаева председателем Совета попечителей.

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