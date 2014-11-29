Избран председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Совета попечителей (СП) Бакинского международного центра мультикультурализма.

Как сообщает Report, на заседании, в котором приняли участие большинство членов Совета, прошли обсуждения в связи с выборами председателя и предстоящей деятельностью СП.

Члены Совета в своих выступлениях выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им большое доверие, а также выдвинули кандидатуру на пост председателя СП.

Участники заседания единогласно избрали государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академика Камала Абдуллаева председателем Совета попечителей.