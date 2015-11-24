Избран председатель Милли Меджлиса 5-го созыва

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на пост председателя парламента выдвинута кандидатура депутата Огтая Асадова.

Как сообщает Report, Огтай Асадов выразил благодарность председателю партии "Новый Азербайджан" и партийным единомышленникам за выдвижение его кандидатуры на пост председателя Милли Меджлиса.

Председатель Счетной комиссии Иса Габиббейли проинформировал о порядке проведения голосования.

По итогам тайного голосования О.Асадов был избран председателем Милли Меджлиса.

Напомним, что на первом заседании ММ 5-го созыва участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.