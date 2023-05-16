Избран новый зампредседателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР

На десятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва депутат от Гыврагского избирательного округа Анар Адиль оглу Ибрагимов избран заместителем председателя Верховного меджлиса.
Как передает нахчыванское бюро Report, сессия продолжается.
Анар Ибрагимов является руководителем делегации Азербайджана в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, исполнительным секретарем организации Партии "Ени Азербайджан" по Нахчыванской АР и председателем Совета профсоюзов Нахчыванской АР.