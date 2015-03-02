​Избран новый председатель Сабаильской районной организации партии "Мусават"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоялось отчетно-выборное собрание Сабаильской районной организации партии "Мусават".

Как заявил Report зампред башгана партии Эльман Фаттах, на заседании были сформированы структуры организации. В соответствии с уставом партии, новым председателем Сабаильской районной организации партии был избран Дадаш Ахмедов. Кроме того, состоялись выборы в совет и контрольно-ревизионную комиссию Сабаильской районной организации партии.