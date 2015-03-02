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    ​Избран новый председатель Сабаильской районной организации партии "Мусават"

    Состоялось отчетно-выборное собрание структуры

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоялось отчетно-выборное собрание Сабаильской районной организации партии "Мусават".

    Как заявил Report зампред башгана партии Эльман Фаттах, на заседании были сформированы структуры организации. В соответствии с уставом партии, новым председателем Сабаильской районной организации партии был избран Дадаш Ахмедов. Кроме того, состоялись выборы в совет и контрольно-ревизионную комиссию Сабаильской районной организации партии.  

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