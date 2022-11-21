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Избран новый председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана

Избран новый председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана 21 ноября в Бакинском Конгресс-центре состоялся XIX отчетно-выборный съезд Национального совета молодежных организаций Азербайджана, в рамках которого был избран новый председатель.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 17:56
Избран новый председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана

21 ноября в Бакинском Конгресс-центре состоялся XIX отчетно-выборный съезд Национального совета молодежных организаций Азербайджана, в рамках которого был избран новый председатель.

Как сообщает Report, на съезде принимали участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента ​​​​​Гамид Насибов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров и заместитель исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов.

После завершения официальной части по итогам голосования участников XIX отчетно-выборного съезда новым председателем Национального совета был избран Азер Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər Təşkilatları Milli Şurasına yeni sədr seçilib

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