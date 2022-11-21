Избран новый председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана

21 ноября в Бакинском Конгресс-центре состоялся XIX отчетно-выборный съезд Национального совета молодежных организаций Азербайджана, в рамках которого был избран новый председатель.

21 ноября в Бакинском Конгресс-центре состоялся XIX отчетно-выборный съезд Национального совета молодежных организаций Азербайджана, в рамках которого был избран новый председатель.

Как сообщает Report, на съезде принимали участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента ​​​​​Гамид Насибов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров и заместитель исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов.

После завершения официальной части по итогам голосования участников XIX отчетно-выборного съезда новым председателем Национального совета был избран Азер Алиев.