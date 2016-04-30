Избран новый председатель Губинской районной организации ПНА - ФОТО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась 10-я конференция Губинской районной организации ПНА.

Как сообщает Report, на мероприятии были обсуждены работы, проведенные за время от прошлой конференции, также рассмотрены организационные вопросы.

Было отмечено, что председатель Губинской районной организации ПНА Адалят Набиев попросил освободить его от занимаемой должности в связи с его назначением начальником Зонального финансово-ревизионного управления в Агджабеди. На конференции были избраны члены районной организации ПНА, в ходе голосования первый заместитель главы исполнительной власти Губинского района Юсиф Абидов единогласно был избран председателем организации.

Отметим, что Адалят Набиев работал председателем Губинской районной организации ПНА свыше 5 лет.