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Избирательный участок в Губадлы готов к проведению голосования

Избирательный участок в Губадлы готов к проведению голосования Избирательный участок в освобожденном от оккупации селе Ханлыглар Губадлинского района готов к проведению праламентских выборов.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 13:08
Избирательный участок в Губадлы готов к проведению голосования

Избирательный участок в освобожденном от оккупации селе Ханлыглар Губадлинского района готов к проведению праламентских выборов.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил председатель избирательного участка №60 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Акиф Мирзаев.

Он отметил, что на данном участке зарегистрированы 833 избирателя.

"Явка была высокой и во время внеочередных президентских выборов в феврале текущего года", - добавил Мирзаев.

Напомним, что 1 сентября в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda yerləşən seçki məntəqəsi lazımi avandanlıqlarla təmin edilib

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