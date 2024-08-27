Избирательный участок в Губадлы готов к проведению голосования

Избирательный участок в освобожденном от оккупации селе Ханлыглар Губадлинского района готов к проведению праламентских выборов.
Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил председатель избирательного участка №60 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Акиф Мирзаев.
Он отметил, что на данном участке зарегистрированы 833 избирателя.
"Явка была высокой и во время внеочередных президентских выборов в феврале текущего года", - добавил Мирзаев.
Напомним, что 1 сентября в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
Фото: Вугар Ханларов