Избирательный участок №11: Инцидентов не зафиксировано, выборы проходят свободно и прозрачно

На избирательном участке №11 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа инцидентов не зафиксировано, выборы проходят свободно и прозрачно.

На избирательном участке №11 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа инцидентов не зафиксировано, выборы проходят свободно и прозрачно.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель избирательного участка Рада Исмайлова.

По ее словам, также созданы все необходимые условия для работы наблюдателей.

"На участке зарегистрировано 1 267 избирателей, самому пожилому - 87 лет. На данный момент проголосовали 120 человек. Также поступило 25 заявок на голосование на дому", - отметила Исмайлова.

Наблюдатель Ситара Сафарова подтвердила, что нарушений зафиксировано не было. "Наблюдается высокая активность избирателей. Процесс проходит прозрачно, как и на прошлых выборах. Для голосования и работы наблюдателей созданы все условия", - сказала она.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.