Избиратели Зангилан-Губадлинского избирательного округа активно голосуют на внеочередных президентских выборах

При Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 создано 4 избирательных участка. Три из них функционируют на территории Зангиланского района, один - на территории Губадлинского района.

При Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 создано 4 избирательных участка. Три из них функционируют на территории Зангиланского района, один - на территории Губадлинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, в каждом из участков избиратели активно пользуются своим избирательным правом.

Избирательные участки оснащены всем необходимым. Мобильная урна для голосования предназначена для организации голосования избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем в день выборов.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.