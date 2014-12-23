Обнародована статистика выбывших из списка избирателей на одном из избирательных участков Азербайджана

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В 12-м избирательном участке Насиминско-Сабаильской окружной избирательной комиссии (ОИК) №23 зарегистрировано 1034 избирателей, 30 из которых голосуют впервые.

Отвечая на вопрос наблюдающего за избирательным процессом сотрудника Report, председатель избирательного участка Айтен Бахшиева сказала, что по участку выписаны 12 человек, а 9 - скончались. А.Бахшиева заявила, что по избирательному участку прошли регистрацию 14 наблюдателей, и добавила, что до 11:00 проголосовали около 200 избирателей.

Отметим, голосование на муниципальных выборах в Азербайджане началось сегодня в 8:00.