Избирательные бюллетени розданы участкам

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Бюллетени для голосования на президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля, были розданы участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает Report, согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в Азербайджане, избирательные бюллетени должны быть розданы участковым избирательным комиссиям не позднее, чем за 3 дня до дня голосования, то есть до 8 апреля.

Бюллетени уже отправлены из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что избирательные бюллетени были переданы окружным избирательным комиссиям 2 апреля.

Напомним, что ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).