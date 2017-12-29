Из законодательства исключен пункт о штрафе за разговор водителей - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Report, из статьи 342 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств водителями транспортных средств) исключен пункт 342.1.2.

Согласно указанному пункту, за участие в разговоре, который может отвлечь внимание водителя от управления транспортным средством, предусматривался штраф в размере 40 манатов.