 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из законодательства исключен пункт о штрафе за разговор водителей - ОФИЦИАЛЬНО

    Президент Ильхам Алиев подтвердил изменения в Кодекс об административных проступках

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

    Как сообщает Report, из статьи 342 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств водителями транспортных средств) исключен пункт 342.1.2.

    Согласно указанному пункту, за участие в разговоре, который может отвлечь внимание водителя от управления транспортным средством, предусматривался штраф в размере 40 манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi