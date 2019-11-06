В связи с выборами ЦИК Азербайджана выделит бесплатное эфирное время и печатное пространство в 4 СМИ

С целью проведения в средствах массовой информации предвыборной пропаганды в связи с назначенными на 23 декабря этого года муниципальными выборами в 4 СМИ будет выделено бесплатное эфирное время и печатное пространство для политических партий, блоков политических партий, число кандидатов которых зарегистрировано в более чем половине муниципалитетов по стране.

Об этом Report сообщили в Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Список СМИ приведены ниже:

- Компания общественного телерадиовещания;

- газета "Азербайджан”;

- "Халг газети" ("Xalq qəzeti”);

- газета "Бакинский рабочий”.

Если вышеуказанные структуры, в том числе другие организации телерадиопередач и редакции органов периодической печати примут решение о возможности выделения платного эфирного времени или печатного пространства для предвыборной агитации, они должны послать в ЦИК соответствующее уведомление и издать информацию об основании, условиях и сумме оплаты выделенного эфирного времени и печатного пространства не позднее чем 30 дней после официального издания решения о назначении муниципальных выборов.