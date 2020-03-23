Азербайджан эвакуировал около 10 тысяч своих граждан из-за рубежа

Около 10 000 граждан Азербайджана эвакуированы за счет государства специальными чартерными рейсами AZAL и другими транспортными средствами из Ирана, Италии, Турции, Венгрии, Беларуси, России и других стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете Министров.

Подчеркивается, что в течение 14-21 дней в рамках установленного графика будут доставлены в Азербайджан и размещены на карантин граждане нашей страны, преимущественно, семьи с малолетними детьми, пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, и женщины.