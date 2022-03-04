Из Украины осуществлена эвакуация еще 201 гражданина Азербайджана

Очередной чартерный рейс, осуществляющий эвакуацию граждан Азербайджана из Украины, приземлился в Баку.

Очередной чартерный рейс, осуществляющий эвакуацию граждан Азербайджана из Украины, приземлился в Баку.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, таким образом, был осуществлен 6-й по счету рейс, и на родину были доставлены в общей сложности 1 100 граждан Азербайджана.

Отмечается, что чартерными рейсами AZAL из румынского города Яссы в Азербайджан был доставлен 201 человек, в том числе 13 детей.

В настоящее время эвакуация наших граждан на автобусах продолжается. Эвакуация осуществляется как через Молдову, так и через Стамбул.