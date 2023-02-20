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Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще семь модульных домов и гумпомощь

Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще семь модульных домов и гумпомощь В Сумгайыте продолжается кампания по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
Внутренняя политика
20 февраля 2023 г. 15:27
Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще семь модульных домов и гумпомощь

В Сумгайыте продолжается кампания по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Как сообщает местное бюро Report, помощь включает в себя 22 модульных дома, каждый из которых предназначен для временного проживания 8-10 человек.

На прошлой неделе в Турцию были отправлены 8 из этих домов и гумпомощь на сумму 405 тыс. манатов.

Сегодня отправлены еще 7 модульных домов, 6 санитарных кабин и гуманитарная помощь на сумму 316 тыс. манатов.

В исполнительной власти Сумгайыта сообщили, что в ближайшие дни будут отправлены еще 6 модульных домов и другая гумпомощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtdan Türkiyəyə 7 ədəd modul ev və digər humanitar yardım göndərilib

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