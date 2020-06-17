Из России эвакуировали еще 150 граждан Азербайджана

Специальный самолет с гражданами Азербайджана на борту вылетел из России в 12:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени).

Как сообщает российское бюро Report, в авиалайнере находятся 150 граждан Азербайджана.

"Самолет поднялся в воздух из московского аэропорта Домодедово. На борту авиалайнера 150 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса принимаются последовательные меры для возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся за рубежом. Пребывающие в настоящее время в России граждане должны пройти регистрацию на портале evegedirem.info, после чего они будут уведомлены по телефону или SMS о дне их отправки на родину.