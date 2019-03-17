Из исправительной колонии строгого режима на свободу выпущено 8 человек

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №1 пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, из этого учреждения по отбыванию наказания были освобождены 8 заключенных.

Заместитель начальника пенитенциарной службы Министерства юстиции генерал-майор Магеррам Гафаров сообщил, что ИУ №1 является исправительной колонии строгого режима.

Отмечено, что отбывющие здесь наказание люди являются ранее судимыми.

Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.