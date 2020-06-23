Наверх

Из Грузии и России в Азербайджан доставлены 428 граждан

Из Грузии и России в Азербайджан доставлены 428 граждан

Из Грузии и России в нашу страну эвакуированы 428 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. 

Было отмечено, что на основании взаимной договоренности между Азербайджанской Республикой, Грузией и Российской Федерацией в связи с пандемией COVID-19, с учетом временной приостановки регулярных пассажирских авиарейсов и железнодорожных пассажирских перевозок, для доставки граждан используются специальные чартерные рейсы и созданные на сухопутных границах стран специальные пропускные пункты. 

На основании обращений граждан, желающих вернуться в Азербайджан, еще 176 наших соотечественников из Грузии вернулись на родину через погранично-контрольный пункт Шихлы. 

Кроме того, через Самурский погранично-контрольный пункт на границе Азербайджана и России было обеспечено возвращение в Азербайджан 252 наших граждан, пожелавших вернуться на родину.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!