О нас

Из Физули в Горадиз и Ахмедбейли откроют автобусные маршруты

Из Физули в Горадиз и Ахмедбейли откроют автобусные маршруты Из города Физули в поселок Горадиз и село Ахмедбейли запустят новый маршрут.
Внутренняя политика
7 сентября 2023 г. 17:09
Из Физули в Горадиз и Ахмедбейли откроют автобусные маршруты

Из города Физули в поселок Горадиз и село Ахмедбейли откроют автобусные маршруты.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сегодня на церемонии приветствия жителей, переселенных в город Физули, заявил сотрудник специального представительства Президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов.

Отмечено, что для переселенных в Физули жителей в городе введен в эксплуатацию новый магазин.

В то же время предусмотрено открытие автобусных маршрутов Физули - Ахмедбейли, Физули - Горадиз.

Маршруты планируется запустить в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bus routes to be opened from Azerbaijan’s Fuzuli to Horadiz and Ahmadbayli
Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərindən Horadiz və Əhmədbəyliyə marşrut xətti açılacaq

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi