Из Физули в Горадиз и Ахмедбейли откроют автобусные маршруты

Из города Физули в поселок Горадиз и село Ахмедбейли запустят новый маршрут.

Из города Физули в поселок Горадиз и село Ахмедбейли откроют автобусные маршруты.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сегодня на церемонии приветствия жителей, переселенных в город Физули, заявил сотрудник специального представительства Президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов.

Отмечено, что для переселенных в Физули жителей в городе введен в эксплуатацию новый магазин.

В то же время предусмотрено открытие автобусных маршрутов Физули - Ахмедбейли, Физули - Горадиз.

Маршруты планируется запустить в ближайшее время.