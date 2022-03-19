Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи

Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи.

Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Для оказания помощи людям, пострадавшим в результате военных операций в Украине, в Киев, являющийся городом-побратимом азербайджанской столицы, было направлено 30 тонн гуманитарной помощи от исполнительной власти Баку и столичных районов, а также собранной гражданами города.

Ранее посольство Украины в Азербайджане обратилось к азербайджанскому народу оказать посильную помощь мирному населению Украины, оказавшемуся в нелегкой ситуации из-за военного конфликта.