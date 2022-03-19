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Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи

Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи.
Внутренняя политика
19 марта 2022 г. 12:00
Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи

Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Для оказания помощи людям, пострадавшим в результате военных операций в Украине, в Киев, являющийся городом-побратимом азербайджанской столицы, было направлено 30 тонн гуманитарной помощи от исполнительной власти Баку и столичных районов, а также собранной гражданами города.

Ранее посольство Украины в Азербайджане обратилось к азербайджанскому народу оказать посильную помощь мирному населению Украины, оказавшемуся в нелегкой ситуации из-за военного конфликта.

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Версия на английском языке ФотоBaku sends over 30 tons of humanitarian assistance to Kyiv 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan Kiyev sakinlərinə 30 tondan çox humanitar yardım göndərilib

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