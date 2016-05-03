От Агдашского избирательного округа №90 выдвинуты кандидатуры 6 человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ От Агдашского избирательного округа №90 выдвинуто 6 кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, двое из них представители политических партий - Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Партии Умид: "Остальные 4 кандидата - нейтральные".

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева повторные выборы в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90 назначены на 18 июня 2016 года.