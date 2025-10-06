Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    06 октября, 2025
    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Распространяемые в соцсетях утверждения о сносе архитектурных памятников на территории, известной как "Советская", в центре Баку не соответствуют действительности.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти Баку.

    В ведомстве заявили, что на этой территории демонтируются лишь здания, находящиеся в аварийном состоянии, а не исторические памятники.

    В ИВ отметили, что на территории "Советской" сохраняется около 150 исторических построек: "Контроль за процессом осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят представители ряда госструктур. Комиссией составлен полный список архитектурных объектов, и снос ведется так, чтобы не нанести им урона".

    Городские власти заявляют, что после завершения демонтажа аварийных домов планируется реставрация и укрепление сохранившихся архитектурных сооружений.

    "Жителям выплачивается компенсация по рыночной стоимости их недвижимости. Все работы проводятся строго в рамках законодательства и под контролем комиссии", - говорится в заявлении.

