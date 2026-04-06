    ИВ: В Баку устраняют последствия интенсивных дождей

    • 06 апреля, 2026
    ИВ: В Баку устраняют последствия интенсивных дождей

    Интенсивные дожди, начавшиеся 4 апреля, привели к ряду последствий в Баку.

    Как сообщили Report в Исполнительной власти столицы, городские службы и районные администрации работают в усиленном режиме.

    В пригородных поселках, где отсутствует канализационная система, наблюдаются подтопления. Спецтехника задействована для откачки воды, при необходимости проводится эвакуация жителей.

    Как отметили в ведомстве, из-за сильного ветра, сопровождавшего дожди, зафиксированы случаи падения деревьев в ряде районов столицы.

    "Оперативные группы Хозяйственного объединения по озеленению города Баку работают в непрерывном режиме, убирая поваленные деревья. Мониторинговая группа выявляет проблемные участки и передает информацию соответствующим службам. Все ответственные структуры работают в тесной координации для ликвидации последствий непогоды", - добавили в ИВ.

    По данным Национальной службы гидрометеорологии, нестабильная погода в Азербайджане сохранится до вечера 7 апреля.

    Ливневые дожди Хозяйственное объединение по озеленению города Баку
    BŞİH: Bakıda intensiv yağışlar fəsadlar törədib, qurumlar gücləndirilmiş rejimdə işləyir

    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Другие страны
    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
