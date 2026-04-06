ИВ: В Баку устраняют последствия интенсивных дождей

Интенсивные дожди, начавшиеся 4 апреля, привели к ряду последствий в Баку.

Как сообщили Report в Исполнительной власти столицы, городские службы и районные администрации работают в усиленном режиме.

В пригородных поселках, где отсутствует канализационная система, наблюдаются подтопления. Спецтехника задействована для откачки воды, при необходимости проводится эвакуация жителей.

Как отметили в ведомстве, из-за сильного ветра, сопровождавшего дожди, зафиксированы случаи падения деревьев в ряде районов столицы.

"Оперативные группы Хозяйственного объединения по озеленению города Баку работают в непрерывном режиме, убирая поваленные деревья. Мониторинговая группа выявляет проблемные участки и передает информацию соответствующим службам. Все ответственные структуры работают в тесной координации для ликвидации последствий непогоды", - добавили в ИВ.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, нестабильная погода в Азербайджане сохранится до вечера 7 апреля.