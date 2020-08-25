Кабмин выделил средства ИВ Товузского района

Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 000 манатов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение "О выделении средств для принятия дополнительных мер по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджанской Республики в результате обстрела вооруженными силами Республики Армения".

Как сообщает Report, для принятия дополнительных мер в целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджана в результате обстрела вооруженными силами Армении, из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020-й год, Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 000 манатов.