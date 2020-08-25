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Кабмин выделил средства ИВ Товузского района

Кабмин выделил средства ИВ Товузского района Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 000 манатов
Внутренняя политика
25 августа 2020 г. 15:58
Кабмин выделил средства ИВ Товузского района
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение "О выделении средств для принятия дополнительных мер по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджанской Республики в результате обстрела вооруженными силами Республики Армения".

Как сообщает Report, для принятия дополнительных мер в целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджана в результате обстрела вооруженными силами Армении, из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020-й год, Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinə vəsait ayırdı

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