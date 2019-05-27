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ИВ: Проживающим в Баиловской оползневой зоне будет оказана материальная помощь

ИВ: Проживающим в Баиловской оползневой зоне выдадут помощь
© Report

Правительство Азербайджана выделило 9 201 533 манатов жителям Баилово, проживающим в оползневой зоне. 

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района. 

В настоящее время в этой зоне живут 92 семьи, 6 семей были переселены в прошлом году. 27 проживающих в этой зоне семей – вынужденные переселенцы.

"Каждой семье будет выделено 35 тысяч манатов. Средства будут перечислены на их банковские счета. Кроме того, 250 тысяч манатов предусмотрено на снос домов и проведение работ по благоустройству территории. Отныне строительные работы в этой зоне будут взяты под контроль во избежание повторения подобных случаев”, - отмечается в сообщении.

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