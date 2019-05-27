ИВ: Проживающим в Баиловской оползневой зоне будет оказана материальная помощь

Правительство Азербайджана выделило 9 201 533 манатов жителям Баилово, проживающим в оползневой зоне.
Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района.
В настоящее время в этой зоне живут 92 семьи, 6 семей были переселены в прошлом году. 27 проживающих в этой зоне семей – вынужденные переселенцы.
"Каждой семье будет выделено 35 тысяч манатов. Средства будут перечислены на их банковские счета. Кроме того, 250 тысяч манатов предусмотрено на снос домов и проведение работ по благоустройству территории. Отныне строительные работы в этой зоне будут взяты под контроль во избежание повторения подобных случаев”, - отмечается в сообщении.
İlkin PirəliАвтор новости