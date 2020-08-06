ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова

Исполнительная власть внесла ясность в вопрос, связанный с улицей генерала Полада Гашимова

Информация об изменении названия улицы, которая носит имя генерала Ази Асланова, на имя генерала Полада Гашимова, не соответствует действительности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Исполнительной власти Габалинского района Азербайджана.

В ИВ заявили, что начало улицы, которой присвоено имя генерала Полада Гашимова, находится на пресечении с улицей Ази Асланова.

"Видимо, это и создало путаницу. Но это две разные улицы. Имя шехида-генерала Полада Гашимова присвоено части улицы Исмаил-бека Гутгашенлы", - отметили в ИВ.

Родившийся в селе Вандам Габалинского района Полад Гашимов героически погиб 14 июля при отражении военной провокации, устроенной Арменией в Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Он похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Во время поездки в Габалинский район президент Ильхам Алиев дал поручение назвать одну из улиц в Габале именем генерала Полада Гашимова для увековечивания его имени.