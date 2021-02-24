ИВ города Баку: Коммунальные службы уже с вечера расчищают дороги

Дороги посыпаны реагентами

Исполнительная власть города Баку сообщила о работах, проделанных в связи со снежными погодными условиями и метелью, наблюдаемыми в столице последние 12 часов.

Как сообщили Report в ИВ, количество выпавших в Баку осадков составило 18 мм, что составляет 90% от месячной нормы.

"В Службе гидрометеорологии сообщили, что с 2012 года таких резких погодных условий в феврале зарегистрировано не было и это был самый низкий температурный показатель. В тот год температура воздуха в столице снизилась до минус 11 градусов, что являлось рекордным показателем.

Несмотря на все это, коммунальные службы города с вечера приступили к расчистке снега. При помощи техники дороги посыпаны солью и химическими веществами. Эти работы будут продолжаться в течение дня по особому графику".

ИВ также обратилась к водителям: "Если транспортные средства неисправны или наблюдаются технические неполадки, просьба, не выезжайте на дороги. Это опасно для передвижения транспорта и пешеходов".