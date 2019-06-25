​ИВ Баку: Вход на пляжи и прибрежные зоны бесплатный

В связи с официальным началом пляжного сезона в столице с 15 июня 2019 года Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку информирует жителей и гостей города о том, что доступ к пляжным зонам и прибрежным территориям бесплатный.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Как сообщили в Департаменте, соответствующими органами предпринимаются определенные меры по созданию необходимых условий для отдыха населения на пляжах и в прибрежной зоне.