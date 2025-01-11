ИВ Баку: В Ясамальском районе создается новый парк

10:10

В Ясамальском районе Баку благоустраивается участок с зелеными насаждениями, на месте которого будет создан новый парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

На территории площадью 5 гектаров выявлено 161 аварийное дерево, на которые Государственная служба экологической безопасности дала заключение о необходимости удаления.

На месте удаленных деревьев планируется посадка около 300 новых саженцев деревьев, подходящих для местного климата. Этой работой займутся сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку.

"Согласно утвержденному проекту, в парке будут созданы велосипедные дорожки, детские игровые площадки и другие зоны отдыха. О какой-либо стройке речи быть не может", - добавили в ИВ.