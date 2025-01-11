О нас

ИВ Баку: В Ясамальском районе создается новый парк

ИВ Баку: В Ясамальском районе создается новый парк 10:10
Внутренняя политика
11 января 2025 г. 10:44
ИВ Баку: В Ясамальском районе создается новый парк

В Ясамальском районе Баку благоустраивается участок с зелеными насаждениями, на месте которого будет создан новый парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

На территории площадью 5 гектаров выявлено 161 аварийное дерево, на которые Государственная служба экологической безопасности дала заключение о необходимости удаления.

На месте удаленных деревьев планируется посадка около 300 новых саженцев деревьев, подходящих для местного климата. Этой работой займутся сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку.

"Согласно утвержденному проекту, в парке будут созданы велосипедные дорожки, детские игровые площадки и другие зоны отдыха. О какой-либо стройке речи быть не может", - добавили в ИВ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BŞİH: Yasamalda yerləşən köhnə ağaclıq ərazi abadlaşdırılır, daha bir park salınır

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi