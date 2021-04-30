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ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием

ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием Принято решение о сносе незаконно возведенной мансарды в архитектурном здании, построенном в 1908 году на улице 28 Мая в Баку.
Внутренняя политика
30 апреля 2021 г. 16:04
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
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Принято решение о сносе незаконно возведенной мансарды в архитектурном здании, построенном в 1908 году на улице 28 Мая в Баку.

Как сообщает Report, после того, как вчера в социальных сетях появилась информация о незаконной мансарде, возведенной в 2016 году над памятником архитектуры, Исполнительная власть города Баку оперативно отреагировала на сообщения.

Согласно принятому решению, структуры ИВ приступили к немедленному сносу незаконной пристройки.

Также будет создана соответствующая комиссия, которая выявит и накажет виновных в строительстве мансарды.

ИВ города Баку сообщает, что охрана архитектурных зданий в Баку будет обеспечена и впредь, и любые незаконные пристройки в этих зданиях будут пресекаться.

Отметим, что историческое здание находится напротив сада за кинотеатром "Низами". Этот дом, построенный по заказу азербайджанского мецената Мусы Нагиева, считается памятником архитектуры. Здание, отличающееся уникальными архитектурными элементами, возведено в стиле "Модерн" (“L'Art Nouveau”).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tarixi binanın üzərində tikilən mansard sökülür

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