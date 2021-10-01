ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО "Азерсу"

Система дождевой канализации, мосты и дороги города Баку, находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО "Азерсу" и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, но это не снимает ответственности с органов исполнительной власти и коммуналь

Система дождевой канализации, мосты и дороги города Баку, находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО "Азерсу" и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, но это не снимает ответственности с органов исполнительной власти и коммунальных служб столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав ИВ районов столицы и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

На совещании было подчеркнуто, что главы исполнительных органов не должны ограничиваться только тем, что передали информацию ОАО "Азерсу" и Госагентству автодорог, им необходимо выявлять основные проблемы в районах, выступать в качестве координаторов и совместно с этими структурами устранять существующие проблемы.