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ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО "Азерсу"

ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО "Азерсу" Система дождевой канализации, мосты и дороги города Баку, находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО "Азерсу" и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, но это не снимает ответственности с органов исполнительной власти и коммуналь
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 10:28
ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО Азерсу
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Система дождевой канализации, мосты и дороги города Баку, находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО "Азерсу" и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, но это не снимает ответственности с органов исполнительной власти и коммунальных служб столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав ИВ районов столицы и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

На совещании было подчеркнуто, что главы исполнительных органов не должны ограничиваться только тем, что передали информацию ОАО "Азерсу" и Госагентству автодорог, им необходимо выявлять основные проблемы в районах, выступать в качестве координаторов и совместно с этими структурами устранять существующие проблемы.

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Версия на азербайджанском языке BŞİH: "Yağış sularını yığan şəbəkələr “Azərsu”yun və AAYDA-nın xidmət dairəsindədir"

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