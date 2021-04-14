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ИВ Баку: Проспект 8 Ноября стал одним из крупных проспектов столицы

ИВ Баку: Проспект 8 Ноября стал одним из крупных проспектов столицы Проспект стал одним из крупных проспектов города Баку
Внутренняя политика
14 апреля 2021 г. 11:30
ИВ Баку: Проспект 8 Ноября стал одним из крупных проспектов столицы
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Расположенный в Хатаинском районе Баку проспект Нобеля и часть Зыхского шоссе до Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского переименованы в проспект 8 Ноября.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, вероятно, в будущем на этом проспекте, где расположен Парк военных трофеев, будет целесообразно создание Музея Победы:

"Следует отметить, что в последние годы на этом проспекте были проведены большие работы по благоустройству и реконструкции, внесены значительные изменения. С присоединением к этому проспекту части Зыхского шоссе до военного лицея имени Джамшида Нахчыванского его протяженность увеличилась почти на 10 км, и проспект стал одним из крупных проспектов города Баку".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBŞİH-dən "8 Noyabr" prospekti ilə bağlı açıqlama

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