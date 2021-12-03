ИВ Баку призвала жителей столицы участвовать в предновогоднем субботнике

Исполнительная власть города Баку проведет в столице 4 декабря общегородской санитарный день.

Исполнительная власть города Баку проведет в столице 4 декабря общегородской санитарный день.

Как сообщили Report в ИВ, в течение дня будут проводиться работы по очистке и дезинфекции проспектов и улиц города, вымыты фонарные столбы, витрины магазинов, рекламные щиты, обрезаны поврежденные деревья и кустарники, проведены другие работы по благоустройству.

ИВ призывает жителей столицы, а также предпринимателей и работников частного сектора принять активное участие в субботнике в преддверии Нового года.

"Давайте встретим Новый год в чистом городе!", - говорится в обращении ИВ.