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ИВ Баку призвала жителей столицы участвовать в предновогоднем субботнике

ИВ Баку призвала жителей столицы участвовать в предновогоднем субботнике Исполнительная власть города Баку проведет в столице 4 декабря общегородской санитарный день.
Внутренняя политика
3 декабря 2021 г. 09:54
ИВ Баку призвала жителей столицы участвовать в предновогоднем субботнике

Исполнительная власть города Баку проведет в столице 4 декабря общегородской санитарный день.

Как сообщили Report в ИВ, в течение дня будут проводиться работы по очистке и дезинфекции проспектов и улиц города, вымыты фонарные столбы, витрины магазинов, рекламные щиты, обрезаны поврежденные деревья и кустарники, проведены другие работы по благоустройству.

ИВ призывает жителей столицы, а также предпринимателей и работников частного сектора принять активное участие в субботнике в преддверии Нового года.

"Давайте встретим Новый год в чистом городе!", - говорится в обращении ИВ.

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