ИВ Баку отказала оппозиции в проведении митинга 26 января

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на связанное с митингом обращение оппозиции.

В заявлении Report член Координационного центра Национального совета Ровшан Ахмедли сообщил, что в ИВ Баку рассмотрели обращение и не дали разрешение на проведение 26 января в 15:00 митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе.

"В представленном нам ответном письме говорится, что после прошедшего 19 января митинга общественный порядок был нарушен. Было отмечено, что и 20 января имели место некоторые правонарушения. Ссылаясь на эту причину, проведение митинга посчитали нецелесообразным. Обсудив письмо ИВ Баку, Национальный совет примет соответствующее решение", - сказал Р.Ахмедли.

Отметим, что последний митинг прошел 19 января.