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В Баку пройдет общегородской субботник

В Баку пройдет общегородской субботник Исполнительная власть города Баку обратилась к жителям столицы. Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с началом летнего сезона и прибытием в нашу столицу многочисленных гостей и иностранных туристов, было принято решение провести
Внутренняя политика
9 июня 2023 г. 10:05
В Баку пройдет общегородской субботник

Исполнительная власть города Баку обратилась к жителям столицы.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с началом летнего сезона и прибытием в нашу столицу многочисленных гостей и иностранных туристов, было принято решение провести очередной общегородской субботник в столице 10 июня.

На проспектах и улицах города, во дворах и микрорайонах будут проведены работы по уборке и благоустройству.

"Исполнительная власть города Баку призывает коллективы предприятий, ведомств и организаций, жителей столицы проявить активность, а также обращается к предпринимателям и работникам частного сектора и приглашает их принять участие в создании чистоты и порядка на фасадах и витринах своих объектов и перед ними.

Этим каждый из нас внесет свой вклад в дальнейшее благоустройство нашей столицы", - говорится в обращении.

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