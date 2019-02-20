ИВ Баку не разрешила проводить митинг Национального совета 23 февраля

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение по поводу назначенного Национальным советом на 23 февраля митинга.
Как сообщает Report, ИВ Баку рассмотрела обращение и не дала согласие на проведение митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе.
Организаторы проинформированы по этому поводу.
Отметим, что Национальный совет направил в ИВ Баку обращение для получения разрешения на проведение митинга.
Səid QəribАвтор новости