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İTV начал показ документального фильма "Гроссмейстер", посвященного Гейдару Алиеву

İTV начал показ документального фильма "Гроссмейстер", посвященного Гейдару Алиеву Общественное телевидение (İTV) подготовило трехсерийный документальный фильм "Гроссмейстер", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 11:51
İTV начал показ документального фильма Гроссмейстер, посвященного Гейдару Алиеву

Общественное телевидение (İTV) подготовило трехсерийный документальный фильм "Гроссмейстер", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, первая часть фильма называется "Дебют", вторая часть - "Миттельшпиль", третья часть - "Эндшпиль".

В первой части фильма, в которой рассказывается о важной роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана, осуществленных им масштабных работах, проектах, отражены важные события, произошедшие в период руководства великого лидера Азербайджанской ССР.

Вторая часть фильма охватывает период, когда Гейдар Алиев был представлен в руководстве СССР. В ней рассказывается о работе, проделанной великим лидером в тот период, о его роли в проектах всесоюзного масштаба, строительстве Байкало-Амурской магистрали, вкладе в развитие союзных государств. В то же время речь идет об отношениях между Гейдаром Алиевым и Михаилом Горбачевым, о процессе распада Советского Союза.

Заключительная часть фильма относится к периоду восстановления независимости Азербайджана. В ней рассказывается о возвращении Гейдара Алиева из Москвы в Нахчыван, о его решительной политической деятельности, о трудностях, с которыми он столкнулся, а также предотвращении армянской агрессии.

Отметим, что первая часть документального фильма "Гроссмейстер" вышла в эфир 8 мая. 9 мая в 20:40 будет показана вторая часть, а 10 мая в 20:35 - третья часть фильма.

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Версия на азербайджанском языке İTV Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Qrossmeyster” sənədli filminin nümayişinə başlayıb 

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