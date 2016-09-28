Итоговые результаты референдума в Азербайджане будут объявлены в следующем месяце

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Итоговые результаты референдума в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, прошедшего 26 сентября, будут объявлены 21 октября.

Как сообщает Report, за этот период Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет итоги голосования и объявит результаты в форме официального заявления.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года, эта процедура должна быть завершена не позднее 25 дней со дня голосования.

Отметим, что Акт референдума, вынесенный на всенародное голосование, состоит из 29 пунктов.

Напомним, что по предварительным данным, объявленным ЦИК, в референдуме приняли участие 3 671 797 из 5 267 111 человек, что составляет 69,7% избирателей.