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Итоги внеочередных президентских выборов будут подведены до 17 февраля

Итоги внеочередных президентских выборов будут подведены до 17 февраля Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут подведены до 17 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 23:52
Итоги внеочередных президентских выборов будут подведены до 17 февраля

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут подведены до 17 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

До 17 февраля следующего года ЦИК представит в Конституционный суд Азербайджанской Республики обращение о подведении итогов и подтверждении результатов президентских выборов.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il fevralın 17-dək növbədənkənar Prezident seçkilərinə yekun vurulacaq

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