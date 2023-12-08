Итоги внеочередных президентских выборов будут подведены до 17 февраля

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут подведены до 17 февраля 2024 года.

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут подведены до 17 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

До 17 февраля следующего года ЦИК представит в Конституционный суд Азербайджанской Республики обращение о подведении итогов и подтверждении результатов президентских выборов.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.