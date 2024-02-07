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Итальянский наблюдатель: Выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Итальянский наблюдатель: Выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам Президентские выборы в Азербайджане были организованы в соответствии с мировыми стандартами.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:29
Итальянский наблюдатель: Выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Президентские выборы в Азербайджане были организованы в соответствии с мировыми стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил наблюдатель от парламента Италии Андреа ди Джузеппе на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

Джузеппе отметил, что делегация итальянского парламента провела мониторинги на 15 избирательных участках.

По его словам, наблюдатели были поражены не только высоким уровнем организации выборов, но и активным участием молодежи в голосовании.

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Версия на английском языке Italian parliamentarian: Elections in Azerbaijan met world standards 
Версия на азербайджанском языке İtaliyalı müşahidəçi: “Azərbaycanda seçkilər dünya standartlarına cavab verib”

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