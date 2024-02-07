Итальянский наблюдатель: Выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Президентские выборы в Азербайджане были организованы в соответствии с мировыми стандартами.

Президентские выборы в Азербайджане были организованы в соответствии с мировыми стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил наблюдатель от парламента Италии Андреа ди Джузеппе на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

Джузеппе отметил, что делегация итальянского парламента провела мониторинги на 15 избирательных участках.

По его словам, наблюдатели были поражены не только высоким уровнем организации выборов, но и активным участием молодежи в голосовании.