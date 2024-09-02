Итальянский депутат: Парламентские выборы можно назвать прозрачными и демократическими

Азербайджан серьезно подготовился к внеочередным парламентским выборам и состоявшиеся выборы можно назвать прозрачными и демократическими.

Азербайджан серьезно подготовился к внеочередным парламентским выборам и состоявшиеся выборы можно назвать прозрачными и демократическими.

Как сообщает Report, об этом заявила член Палаты депутатов Италии Найке Группиони на пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов от 1 сентября.

Она отметила активное участие молодежи и женщин в этих выборах.

"Меня очень порадовала вера людей в то, что будущее можно строить вместе. Это доступность политической сферы, созданной правительством для граждан. Я была довольна высоким уровнем организации и прозрачностью избирательного процесса", - сказала Группиони.

Итальянский парламентарий отметила, что организация exit-poll на избирательных участках говорит о стремлении органов, проводящих выборы, к прозрачности процесса голосования.

"Я думаю, что возможности, созданные для избирателей, следует оценивать позитивно. Полное формирование персонала на избирательных участках свидетельствует о полном и систематическом проведении процесса. Это показало, что Азербайджан серьезно подготовился к выборам. Поэтому эти выборы можно назвать прозрачными и демократическими", - подытожила Группиони.