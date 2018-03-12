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    Ису Гамбара выпишут из больницы

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Председателя Национального центра стратегического мышления, экс-главу Партии Мусават Ису Гамбара выпишут из больницы Hacettepe в Анкаре 14 марта.

    Глава Центрального исполнительного аппарата Партии Мусават Гюльага Асланлы сообщил Report, что состояние здоровья Исы Гамбара полностью нормализовалось:

    “По имеющейся у нас информации, в среду, 14 марта, его выпишут из больницы. Вероятно, в конце этой недели, самое позднее в начале следующей недели, он уже будет в Баку”.

    Г.Асланлы отметил, что при необходимости очередного обследования, Иса Гамбар вновь будет отправлен в турецкую больницу:

    "Умения азербайджанских врачей налицо".

    Напомним, что 13 января резко ухудшилось состояние здоровья Исы Гамбара, в связи с чем он был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу, на сердце пациента были установлены стенты.

    23 февраля И.Гамбар вновь был госпитализирован. В Центральной Клинической больнице сообщили, что очередное обращение никак не связано с проблемами на сердце, а пациент помещен в стационар. После совещания башгана партии Арифа Гаджилы с главврачом Центральной Клинической больницы, было решено перевести Ису Гамбара на лечение в больницу Hacettepe в Анкаре.

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