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Историк: К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций

Историк: К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций "К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций".
Внутренняя политика
5 июля 2022 г. 14:24
Историк: К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций

"К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас", доктор философии по истории Фариз Халилли на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего образца азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов", изданной по итогам исследовательских работ.

В своем выступлении он отметил о важности проведения мониторингов миссиями международных организаций, включая ЮНЕСКО, поощрения документирования и сохранения результатов.

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Версия на английском языке Historian: Yerevan city and its cultural heritage should be treated folllowing international conventions
Версия на азербайджанском языке Tarixçi: “İrəvan şəhərinə və onun mədəni irsinə beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində yanaşılmalıdır”

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