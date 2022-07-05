Историк: К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций

"К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций".

"К Иревану и его культурному наследию следует подходить в рамках международных конвенций".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас", доктор философии по истории Фариз Халилли на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего образца азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов", изданной по итогам исследовательских работ.

В своем выступлении он отметил о важности проведения мониторингов миссиями международных организаций, включая ЮНЕСКО, поощрения документирования и сохранения результатов.