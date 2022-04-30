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Историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ

Историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ "Президент Ильхам Алиев обозначил ряд очень важных тезисов о реалиях послевоенного периода на международной конференции, состоявшейся в Университете ADA".
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 15:30
Историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ

"Президент Ильхам Алиев обозначил ряд очень важных тезисов о реалиях послевоенного периода на международной конференции, состоявшейся в Университете ADA".

Об этом Report заявил член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.

Он напомнил, что один из аспектов его выступления касался вопроса о том, на какие карты ссылаться при делимитации границ между Арменией и Азербайджаном:

"Президент отметил, что в любом случае в этих вопросах необходимо учитывать историю", — сказал он. "Здесь нельзя ссылаться на какую-то одну карту, а следует использовать несколько карт. Например, есть карта 1918 года, на которой Ереван является составной частью Азербайджана. Есть карта 1920 года, на которой Зангезур обозначен как неотъемлемая часть Азербайджана. В то же время азербайджанцы проживали в приграничных районах между Ираном и Арменией. В 1918 году Ереван и в ноябре 1920 года Зангезур отошли к Армении. Ильхам Алиев обратил особое внимание на вопрос Зангезура. Когда эта территория была передана Армении, она не имела сегодняшних размеров - 42 км, а была уже. Однако позже армяне, воспользовавшись случаем, расширили его. Таким образом, карта была искусственно изменена".

"Поэтому Президент еще раз повторил, что мы должны в первую очередь обратиться к картам, созданным после советизации Южного Кавказа. Но в то же время есть карты периода царской России, которые должны быть задействованы в процессе делимитации границ. Таким образом, историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ. Для этого, конечно, будут использованы многочисленные карты. Правда и справедливость восторжествуют", — сказал он.

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Версия на английском языке Historical truth and reality must have a say in defining borders: Elman Nasirov
Версия на азербайджанском языке "Tarixi həqiqət və reallıq sərhədlərin müəyyən olunmasında öz sözünü deməlidir" - RƏY

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