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    Истекает срок принятия обращений для аккредитации организаций, желающих провести Exit-poll

    Процесс представления документов должен завершиться не позже чем за 20 дней до дня голосования

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Завтра 6 сентября истекает срок приема документов в Центризбирком для аккредитации организаций, желающих провести Exit-poll.

    Как сообщает Report, процесс представления документов должен завершиться не позже чем за 20 дней до дня голосования.

    Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий для подготовки и проведения назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию страны, до 16 сентября ЦИК должен принять решение об аккредитации обратившихся для проведения Exit-poll организаций.

    Кроме того, завтра также истекает срок предоставления протоколов голосования из Центризбиркома в окружные избирательные комиссии. Данный процесс необходимо осуществить не позже, чем за 20 дней до дня голосования.

    Согласно Календарному плану, с 6 сентября приступят к предоставлению второго предварительного финансового отчета агитационных групп по референдуму.

    Финансовый отчет должны предъявить полномочные представители агитационных групп по финансовым вопросам. Процесс должен завершиться до 16 сентября. 

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