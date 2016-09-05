Истекает срок принятия обращений для аккредитации организаций, желающих провести Exit-poll

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Завтра 6 сентября истекает срок приема документов в Центризбирком для аккредитации организаций, желающих провести Exit-poll.

Как сообщает Report, процесс представления документов должен завершиться не позже чем за 20 дней до дня голосования.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий для подготовки и проведения назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию страны, до 16 сентября ЦИК должен принять решение об аккредитации обратившихся для проведения Exit-poll организаций.

Кроме того, завтра также истекает срок предоставления протоколов голосования из Центризбиркома в окружные избирательные комиссии. Данный процесс необходимо осуществить не позже, чем за 20 дней до дня голосования.

Согласно Календарному плану, с 6 сентября приступят к предоставлению второго предварительного финансового отчета агитационных групп по референдуму.

Финансовый отчет должны предъявить полномочные представители агитационных групп по финансовым вопросам. Процесс должен завершиться до 16 сентября.