Истекает срок предъявления соответствующим избирательным комиссиям документов, необходимых для регистрации агитационных групп по референдуму

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ На следующей неделе истекает срок предъявления соответствующим избирательным комиссиям связанных с референдумом документов, необходимых для регистрации агитационных групп по всенародному голосованию (референдуму), назначенному на 26 сентября 2016 года с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает Report, документы для регистрации агитационной группы должны быть представлены в соответствующие избирательные комиссии до 22 августа.

Согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию, документы должны быть представлены в соответствующие избирательные комиссии не позже, чем за 35 дней до дня голосования.

Отметим, что референдумом предусматривается внесение в Конституцию изменений, связанных с созданием поста первого вице-президента и вице-президента Азербайджана, продлением срока полномочий президента с 5 до 7 лет, устранением возрастного ограничения в президентских выборах, снижением возрастного предела с 25 до 18 лет для участия в парламентских выборах и др.

До сих пор Центризбиркомом зарегистрированы 3 агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Муниципалитет" и "Гражданское общество".